Hantavirus dalle mascherine ai mezzi di trasporto | le indicazioni del Ministero

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato le nuove linee guida riguardanti l'hantavirus, in seguito a un recente focolaio verificatosi su un mezzo di trasporto. Sono stati identificati i soggetti considerati a rischio elevato, e sono state fornite indicazioni specifiche sull'uso di mascherine e altre misure di protezione. Le disposizioni riguardano anche i comportamenti da adottare durante le attività all'aperto e nel contatto con ambienti potenzialmente infetti. Le raccomandazioni si rivolgono a operatori e persone che frequentano ambienti a rischio.

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Il Ministero della Salute ha definito chi è ad alto rischio hantavirus dopo il focolaio sulla MV Hondius e quali misure deve adottare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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