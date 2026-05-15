Hantavirus dalle mascherine ai mezzi di trasporto | le indicazioni del Ministero
Il Ministero della Salute ha annunciato le nuove linee guida riguardanti l'hantavirus, in seguito a un recente focolaio verificatosi su un mezzo di trasporto. Sono stati identificati i soggetti considerati a rischio elevato, e sono state fornite indicazioni specifiche sull'uso di mascherine e altre misure di protezione. Le disposizioni riguardano anche i comportamenti da adottare durante le attività all'aperto e nel contatto con ambienti potenzialmente infetti. Le raccomandazioni si rivolgono a operatori e persone che frequentano ambienti a rischio.
Il Ministero della Salute ha definito chi è ad alto rischio hantavirus dopo il focolaio sulla MV Hondius e quali misure deve adottare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mascherine, distanza di 2 metri e niente mezzi per l'hantavirus: le nuove regole
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