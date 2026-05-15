Ha speculato sul Moby Prince per profitto | l’ex dirigente della flotta Agip insulta il presidente dei familiari delle vittime

Un ex dirigente della flotta Agip ha accusato pubblicamente il presidente dei familiari delle vittime del disastro del Moby Prince di aver speculato a scopo di profitto. Durante le sue dichiarazioni, ha anche attaccato il postino, Loris Rispoli, affermando che i parenti sono stati strumentalizzati in modo indegno e vergognoso. La polemica si inserisce nel contesto di tensioni tra le parti coinvolte, mentre le accuse sono state pronunciate in modo diretto e senza mezzi termini.

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“I parenti sono stati strumentalizzati in una maniera indegna, vergognosa, in primis dal postino, Loris Rispoli. E’ gente che ha speculato sulla vicenda per trarne profitto, come diceva Napoleone c’est l’argent qui fait la guerre “. E’ il denaro che fa la guerra. A pronunciare queste parole choc – che arrivano all’insulto -contro lo storico presidente di una delle associazioni delle vittime della strage del Moby Prince (tratto di mare di fronte a Livorno, 1991, 140 morti ) è stato Romano Pauli, durante un’audizione del 16 luglio (i cui contenuti sono stati resi noti da poco) da parte della commissione d’inchiesta parlamentare che lo ha ascoltato in una sala della Tenenza dei Carabinieri di Tredate, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha speculato sul Moby Prince per profitto”: l’ex dirigente della flotta Agip insulta il presidente dei familiari delle vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moby Prince, Livorno ricorda le 140 vittime della strage nel 35esimo anniversario. Mattarella: "Tragedia che andava evitata". FOTO“Una tragedia che poteva e doveva essere evitata e a cui fecero seguito, per altro, disorganizzazione e ritardi nella gestione dei soccorsi”. Ha speculato sul Moby Prince per profitto: l’ex dirigente della Snam insulta il presidente dei familiari delle vittimeRomano Pauli insulta Loris Rispoli, storico presidente dell'Associazione 140 vittime del Moby Prince. Le reazioni indignate dei familiari ... ilfattoquotidiano.it Morto Loris Rispoli, una vita per la verità sul caso Moby PrinceÉ stato l'uomo simbolo della lotta, quello che più di tutti ha portato avanti una battaglia incessante a nome dei familiari delle 140 vittime del traghetto che si incendiò il 10 aprile del 1991 dopo ... ansa.it