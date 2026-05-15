Durante il Festival di Cannes 2026, l’attrice di 68 anni è apparsa con guance rosse, labbra rosa fragola e un’acconciatura che valorizza i suoi ricci silver, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato interesse tra pubblico e stampa, che ha osservato i dettagli del suo look e della sua interpretazione sul red carpet. Con questa apparizione, ha confermato la propria posizione come figura di riferimento nel mondo dello spettacolo e della moda.

A ndie MacDowell è tornata sotto i riflettori del Festival di Cannes 2026, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile senza tempo. L’attrice 68enne è stata avvistata nei giorni scorsi all’ Hotel Martinez e, già al suo arrivo, ha attirato l’attenzione dei fotografi con un look raffinato e di grande classe. Il segreto? Guance rosate, labbra rosa fragola e un morbido chignon che ha raccolto i suoi meravigliosi ricci grigi naturali. Cannes 2026, i beauty look. guarda le foto I ricci naturali: la firma storica di Andie MacDowell. Per gran parte della sua carriera, MacDowell è stata associata alla sua lunga e voluminosa chioma riccia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Guance rosse, labbra rosa fragola e un hairstyle che celebra la bellezza autentica dei suoi ricci silver: ecco come l'attrice 68enne ha incantato Cannes

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