Gratis all’Astoria ’Antartica’ e ’Mother Mary’

Stasera, i primi dieci lettori che si presenteranno alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18 con questa pagina riceveranno un biglietto per il cinema in omaggio. L’offerta è valida solo per coloro che si recheranno sul posto e consegneranno il foglio, senza bisogno di prenotazione anticipata. La promozione riguarda le proiezioni di questa sera e si rivolge a chi desidera assistere gratuitamente ai film in programmazione. Non ci sono limiti di età o altre restrizioni per partecipare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Antartica - Quasi una Fiaba, diretto da Lucia Calamaro. Ci troviamo nella base scientifica più remota dell’Antartide, isolata per almeno otto mesi l’anno. Una piccola comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida del capomissione Fulvio Cadorna (Silvio Orlando), impegnata a esplorare i grandi interrogativi sul futuro della specie umana. L’arrivo dell’ultima recluta, Maria Medri (Barbara Ronchi), brillante e testarda scienziata, però, sconvolge l’equilibrio della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gratis all’Astoria ’Antartica’ e ’Mother Mary’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mother Mary: Anne Hathaway in un thriller psicologico da brividoIl 17 aprile il thriller Mother Mary approderà nelle sale cinematografiche statunitensi, portando con sé un’atmosfera di tensione psicologica e... Mother Mary è un’icona tanto bella da vedere quanto vuotaAffacciandosi al nuovo film di David Lowery è naturale aspettarsi un cinema fortemente simbolico e ricurvo in sé stesso, quasi costretto a dover...