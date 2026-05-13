Nel nuovo film di David Lowery, l’attenzione si concentra sulla figura di una madre, rappresentata da un’icona visivamente affascinante ma priva di contenuto. La narrazione si sviluppa attraverso immagini e simboli, senza approfondimenti psicologici o dettagli storici, lasciando spazio a un approccio visivo più che narrativo. La pellicola utilizza una struttura che si ripete e si sovrappone, creando un senso di ciclicità e di ripetizione nel racconto.

Affacciandosi al nuovo film di David Lowery è naturale aspettarsi un cinema fortemente simbolico e ricurvo in sé stesso, quasi costretto a dover esacerbare quella spasmodica necessità di testi e contro-testi. Era così nel meraviglioso e abbagliante Storia di un fantasma ed era così altrettanto nell’ottimo Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Un cinema quello di Lowery, al di là dell’adattamento Peter Pan & Wendy per Disney, che fa del simbolico la sua linfa vitale, la sua ragion d’essere e, perché no, il motivo per andare a vedere un film del regista statunitense. E Mother Mary non fa ovviamente eccezione. Questa dimensione simbolica aleggia per tutto il film, che racconta l’incontro tra una pop star in declino e la sua vecchia costumista e, probabilmente, fiamma a porte chiuse.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mother Mary è un’icona tanto bella da vedere quanto vuota

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