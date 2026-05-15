Grande Fratello Vip stasera la semifinale | tutte le anticipazioni

Stasera, su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. L’episodio è previsto per la prima serata e rappresenta il penultimo appuntamento della stagione. La trasmissione vede protagonisti vari concorrenti che si contendono l’accesso alla finalissima. La puntata si svolge nel giorno di venerdì 15 maggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La semifinale segna un momento cruciale nel percorso dei partecipanti.

(Adnkronos) – È tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip. Stasera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sarà una semifinale piena di colpi di scena: il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare. Ilary Blasi è pronta ad aprire la porta rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Grande Fratello 2025, stasera la semifinale metà dei concorrenti dovrà abbandonare la Casa, pronost

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