Grande Fratello Vip il comunicato ufficiale letto da Raimondo Todaro | Riguarda voi due

Venerdì 15 maggio va in onda il penultimo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata, Raimondo Todaro ha letto un comunicato ufficiale che riguarda due dei concorrenti ancora in gara. La fase finale del programma si avvicina e l’attenzione si concentra sui partecipanti ancora in corsa, con la trasmissione che si prepara a concludere la sua stagione. La puntata sarà trasmessa in prima serata.

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La corsa verso la finale entra nella fase decisiva. Venerdì 15 maggio torna in prima serata il penultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi. La diretta partirà intorno alle 22, subito dopo “La ruota della fortuna”, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. La Casa si prepara all’ultima puntata del 19 maggio, ma prima resta da assegnare un posto fondamentale per la finalissima. Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo sono già finaliste, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi si giocano al televoto il quarto posto. In questo clima è arrivato anche un nuovo comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande Fratello, Javier Martinez pubblica un comunicato ufficiale: cosa ha rivelato Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo TodaroIl Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i... Grande Fratello VIP, Raimondo Todaro prende le distanze da una gieffinaGrande Fratello VIP, Raimondo Todaro prende le distanze da una gieffina: ecco cosa sta accadendo dentro la Casa più spiata d’Italia Colpo di scena... Grande Fratello Vip, chi è e cosa fa il fidanzato di Adriana Volpe • Chi è Dario Costantini, l'uomo che ha conquistato Adriana Volpe. Dal primo incontro nel 2024 alla romantica lettera d'amore al GF Vip. x.com Grande Fratello vip, le anticipazioni della semifinale: Raul o Renato, chi sarà il quarto finalista? Ecco cosa dicono i sondaggiA pochi giorni dalla finalissima di martedì 19 maggio 2026, nella Casa del Grande Fratello Vip cresce l’attesa per conoscere il nome del quarto concorrente che conquisterà ... ilmessaggero.it Grande Fratello Vip, anticipazioni semifinale: il quarto finalista. Sondaggi e cosa vedremo staseraOggi venerdì 15 maggio 2026 va in onda la penultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Raul contro Renato, nuovo televoto e chi va in finale ... libero.it Il campo centrale dell'Open di Madrid oggi è praticamente vuoto per il debutto del giocatore spagnolo Rafa Jódar. Gli organizzatori credono ancora che sia una buona idea avere metà dello stadio come box VIP e aumentare i prezzi per il resto reddit