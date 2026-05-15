Grande Fratello VIP 2026 semifinale | Raul o Renato in finale? Ilary Blasi entra nella Casa con un annuncio choc
Venerdì 15 maggio si è tenuta la semifinale del Grande Fratello VIP 2026, con un episodio che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Durante la puntata, l’ospite ufficiale ha fatto un annuncio inatteso entrando nella Casa e comunicando un risultato importante. La serata ha visto confronti e discussioni tra i concorrenti, con l’obiettivo di determinare chi tra Raul e Renato accederà alla finale. La puntata si è conclusa con un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri della gara.
La semifinale del Grande Fratello VIP 2026 è finalmente arrivata e la puntata di stasera, venerdì 15 maggio, promette di essere una delle più intense dell’intera stagione. Alle 22:00 su Canale 5, Ilary Blasi condurrà la diciassettesima puntata dell’edizione, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a commentare ogni colpo di scena. Chi sarà il quarto finalista? La sfida Raul-Renato. Il momento più atteso della serata riguarda il televoto aperto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi, i due concorrenti che si contendono il quarto e ultimo posto disponibile per la finalissima di martedì 19 maggio. Gli altri tre posti sono già stati conquistati da Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Grande Fratello Vip 2026, 4 concorrenti entrano prima nella casa: chi sono e dove seguirli
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