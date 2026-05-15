Grande Fratello VIP 2026 semifinale | Raul o Renato in finale? Ilary Blasi entra nella Casa con un annuncio choc

Venerdì 15 maggio si è tenuta la semifinale del Grande Fratello VIP 2026, con un episodio che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Durante la puntata, l’ospite ufficiale ha fatto un annuncio inatteso entrando nella Casa e comunicando un risultato importante. La serata ha visto confronti e discussioni tra i concorrenti, con l’obiettivo di determinare chi tra Raul e Renato accederà alla finale. La puntata si è conclusa con un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri della gara.

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