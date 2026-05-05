Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 5 maggio

Il 5 maggio 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026. Durante la puntata, alcuni concorrenti sono stati scelti per rischiare l'eliminazione, ma i nomi ufficiali non sono ancora stati comunicati. La procedura di voto e i dettagli sui nominati saranno resi noti nelle prossime ore. La trasmissione continua a mantenere il riserbo sui nomi coinvolti in questa fase del reality.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 5 maggio 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo! ”. La frase di Antonella Elia dice tutto su quanto la situazione nella casa del Grande Fratello Vip sia ormai fuori controllo tra lei e Alessandra Mussolini. Stamattina l’atmosfera era già tesa dal risveglio: Alessandr - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com