Venerdì 15 maggio 2026 si terrà la semifinale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante l’evento, è previsto il ritorno di Valeria Marini nel corso della puntata. La trasmissione va in onda in prima serata e vede la partecipazione di vari concorrenti ancora in gara. La semifinale rappresenta l’ultimo passaggio prima della finalissima, con il pubblico chiamato a votare per i finalisti.

Anticipazioni semifinale di venerdì 15 maggio 2026. E’ tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si preannuncia carica di tensione e colpi di scena, dato che è pronta a ribaltare ogni equilibrio e a mettere in discussione strategie, alleanze e certezze costruite fino a questo momento. Il televoto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi decreterà infatti il nome del quarto finalista, ma non sarà l’unico verdetto destinato a cambiare il corso del gioco. Ci saranno da prendere decisioni improvvise e televoti flash determineranno chi dovrà fermarsi a un passo dalla finale e chi, invece, continuerà a inseguire il sogno della vittoria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni semifinale: il ritorno di Valeria Marini

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Grande fratello vip 2026 | ecco il primo finalista | secondo i sondaggi |

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