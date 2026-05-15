Grafici OSF | il potere del disegno per creare CV e mappe concettuali

Recentemente, i grafici OSF hanno attirato l’attenzione per la loro capacità di combinare il disegno con strumenti come i CV e le mappe concettuali. Questi disegni consentono di rappresentare visivamente informazioni complesse, facilitando la comprensione e la comunicazione. Nel mondo aziendale, il graphic recording viene utilizzato per catturare e trasmettere i contenuti di eventi e riunioni, offrendo un modo immediato e chiaro di condividere le idee emerse durante incontri pubblici o privati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un disegno trasformare un curriculum in uno strumento strategico?. Cosa permette il graphic recording di comunicare durante un evento aziendale?. Come si usa l'astrazione visiva per promuovere l'identità di un territorio?. Perché l'intelligenza visiva sta diventando più importante della semplice estetica?.? In Breve Corso intensivo di 11 ore su tre giornate presso Fondazione OSF di Pordenone.. Esercitazioni su CV creativi e astrazione visiva con l'illustratore Federico Cecchin.. Progetto Pordenone Capitale della Cultura 2027 presentato a Monaco di Baviera.. Applicazioni professionali per aziende e promozione territoriale tramite PromoTurismoFVG. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grafici OSF: il potere del disegno per creare CV e mappe concettuali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mastering Name Logo Design in Procreate Line Art Tips and Tricks #logoprocess #namelogo Sullo stesso argomento Leggi anche: Il docente di sostegno? “Quello che fa le mappe concettuali” 'Prendi Posizione', il gioco collettivo con 80 ferraresi sulle Mura per creare grafici viventiIl sottomura di Ferrara domenica mattina è diventato, grazie al progetto MultiMura, scenografia di un eccezionale esperimento di data art.