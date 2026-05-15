Negli ultimi giorni si sono intensificate le azioni legali di alcuni attivisti anarchici contro un quotidiano nazionale. Questi individui hanno presentato ricorsi presso le autorità giudiziarie, tentando di censurare alcune pubblicazioni. Le contestazioni sono state pubblicamente respinte da rappresentanti di parte giornalistica, che hanno commentato il comportamento degli attivisti definendolo poco credibile e poco incisivo. La disputa evidenzia tensioni tra alcuni movimenti di protesta e la stampa locale, senza che siano coinvolti altri soggetti o istituzioni.

Ci mancavano gli anarchici fighetti che prima sprangano lo sbirro e poi frignano da mammà. Quelli che ci mettono con la testa in giù, ma almeno noi una testa ce la abbiamo. Loro invece sfasciano le città, picchiano i poliziotti, assaltano le redazioni dei giornali: insomma, fanno gli anarchici, i delinquenti che destabilizzano lo Stato. E poi, come un qualunque figlio di papà della borghesia benpensante (quelli che detestano per finta), vanno a piagnucolare dagli avvocati, chiedendo loro di intimidirci e di tappare la bocca alla libera stampa. Almeno quei delinquenti, da Valpreda a Cospito, avevano le palle. Loro hanno le spalle (ben coperte). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli anarchici da carte bollate di Askatasuna provano a zittire il Giornale. Cerno: fanno pena, non paura… almeno i loro 'padri' criminali non frignavano dalla mammina

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