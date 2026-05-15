Giulio Ciccone ammette | Ho rischiato il fuori giri perché valeva la pena Vingegaard lascia il segno

Giulio Ciccone ha dichiarato di aver rischiato il fuori giri durante la settima tappa del Giro d’Italia, affermando che ne è valsa la pena. Alla vigilia della frazione, Ciccone era tra i favoriti e il suo comportamento in corsa ha attirato l’attenzione. Nel frattempo, il vincitore della tappa, Vingegaard, ha lasciato il segno con una prova convincente. La gara prosegue con diversi protagonisti in evidenza e battaglie sul percorso che si fanno sempre più intense.

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Giulio Ciccone era uno degli uomini più attesi alla vigilia della settima tappa del Giro d’Italia 2026, che nel finale proponeva la durissima salita del Blockhaus: frazione di 244 km e ascesa impervia nelle battute conclusive, il corridore abruzzese è di casa e conosce questa difficoltà altimetriche in ognuno minimo dettaglio. L’alfiere della Lidk-Trek, che ha anche indossato la maglia rosa per un giorno, non è però riuscito a tenere il ritmo forsennato di Jonas Vingegaard e degli altri big di classifica, staccandosi quando mancavano sei chilometri al traguardo e dicendo addio al sogno di mettere la firma su una delle frazioni chiave di questa prima parte della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Ciccone ammette: “Ho rischiato il fuori giri perché valeva la pena. Vingegaard lascia il segno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Classifica Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4? su VingegaardL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla... Giulio Ciccone: “È stata una giornataccia, Vingegaard ha già messo in chiaro le sue intenzioni”La seconda tappa del Giro d’Italia numero 109 è stata conquistata in volata da Guillermo Thomas Silva. Giulio Ciccone corona il sogno: Desideravo questa maglia da bambino. Non so se sia un arrivo o un inizioL'ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d'Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG, ... oasport.it Giro d’Italia: Giulio Ciccone conquista la Maglia rosa, Narvaez lo sprintMai fidarsi del Giro d’Italia. Mai. Dal suo cilindro, anche quando pensi che ci sia in programma la solita tappa di trasferimento, salta fuori sempre ... ilsole24ore.com