Giro d’Italia ecco il piano viabilità | strade chiuse e trasporti modificati
In vista della prossima tappa del Giro d’Italia, vengono annunciate chiusure di strade e modifiche ai servizi di trasporto nelle zone interessate. La carovana rosa sta attirando l’attenzione di molti spettatori, mentre le autorità hanno predisposto un calendario di interventi sulla viabilità per garantire la sicurezza durante l’evento. Le restrizioni riguarderanno diverse arterie principali e secondarie, con conseguenti variazioni nei percorsi di alcuni mezzi pubblici e privati.
L'attesa per il passaggio della carovana rosa cresce, ma con essa arrivano anche le necessarie restrizioni alla circolazione. In occasione della 9ª tappa del 109° Giro d’Italia, gionata da bollino rosso, che vedrà i ciclisti impegnati nella scalata verso il Corno alle Scale, le province di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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