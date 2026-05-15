Giro d’Italia | Conad consegna assegno a ospedale Cosenza Sabato tappa a Fermo con Raoul Bova

Durante il Giro d’Italia, Conad ha consegnato un assegno a un ospedale della provincia di Cosenza, mentre sabato si terrà una tappa a Fermo con l’attore Raoul Bova. La manifestazione prevede anche iniziative di formazione, intrattenimento e attenzione al territorio. Questi eventi si svolgono nel corso della corsa ciclistica, coinvolgendo diverse località italiane e portando attenzione su vari aspetti sociali e culturali. La gara prosegue con tappe che attraversano diverse regioni del paese.

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Tra le diverse attività spiccano momenti di formazione, di intrattenimento, ma anche di cura del territorio. In particolare, in occasione dell’arrivo della quarta tappa a Cosenza, la cooperativa Conad PAC2000A ha donato in beneficenza 149mila euro all’ospedale Annunziata del capoluogo calabrese. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tappa oggi Giro d'Italia 2026: Catanzaro-Cosenza, percorso e altimetriaOggi, martedì 12 maggio, dopo il giorno di riposo è in programma la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km con 1800... Giro d’Italia: Conad consegna assegno a ospedale Cosenza. Sabato tappa a Fermo con Raoul BovaNon solo sport e competizione, al Giro d’Italia c’è anche formazione, intrattenimento e cura ... msn.com Giro d'Italia 2026, Christen: Maglia Bianca Conad è emozione fantasticaGiro d'Italia 2026, Christen: Maglia Bianca Conad è emozione fantastica ... msn.com