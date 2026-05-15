Giosuè Forleo dall’Universale al Frammento | La Metamorfosi della Poesia Contemporanea
Giosuè Forleo, infermiere e poeta, analizza i temi del tempo e della fragilità umana nelle sue opere. La sua scrittura si concentra sulla trasformazione della poesia contemporanea, evidenziando come questa si sia evoluta, passando da un approccio più universale a uno più frammentato. Attraverso le sue parole, si può osservare come le esperienze quotidiane e le emozioni profonde siano diventate protagoniste di una rinnovata forma poetica. La sua riflessione si inserisce in un quadro di cambiamenti artistici e culturali recenti.
Dall’Universale al Frammento: La Metamorfosi della Poesia Contemporanea L'infermiere-poeta Giosuè Forleo si confronta con il tempo che scorre e la fragilità umana, elementi centrali nella sua opera, per guidarci in una riflessione profonda: la poesia contemporanea ha compiuto una rivoluzione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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