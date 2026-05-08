La Camera dei Deputati si illumina di viola in occasione della Giornata mondiale del Lupus, prevista per domenica 10 maggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia autoimmune, coinvolgendo le istituzioni italiane in un gesto simbolico di supporto. La scelta di illuminare il palazzo si inserisce in una serie di eventi e campagne che si svolgono in tutto il mondo per aumentare la consapevolezza sulla condizione.

ROMA - La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della Giornata mondiale del Lupus prevista per domenica 10 maggio. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata di colore viola con la scritta "Giornata mondiale del Lupus" dal tramonto di domenica 10 all'una di lunedì 11 maggio. Il Lupus Eritematoso Sistemico (Les) è una malattia cronica autoimmune in cui il sistema immunitario attacca per errore tessuti e organi sani, provocando infiammazione generalizzata. Colpisce prevalentemente le donne in età fertile, con sintomi variabili come stanchezza, dolori articolari ed eritema a farfalla sul viso.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata mondiale del Lupus, Montecitorio si illumina di viola

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