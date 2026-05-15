Un uomo è deceduto alle Maldive, dopo aver lasciato un lavoro nel settore finanziario per dedicarsi a viaggi in giro per il mondo. La madre ha confermato la notizia, descrivendo il dolore come straziante e riferendo di aver appreso la notizia dall’ambasciata. Nessun dettaglio è stato fornito sulla causa del decesso o sulle circostanze specifiche dell’incidente. La famiglia si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa.

PADOVA - «Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore. Ora sono con la sua compagna». Una sofferenza composta ma devastante quella di mamma Paola dietro la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la comunità di via Facciolati, dove Gianluca era cresciuto. Suo figlio, Gianluca Benedetti, padovano di 44 anni, è una delle cinque vittime della drammatica immersione di ieri nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Una telefonata ufficiale ha spento per sempre la voce di una madre e i progetti di vita che l'uomo coltivava insieme alla compagna Silvia, con cui viveva a San Vito di Vigonza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gianluca Benedetti morto alle Maldive, lavorava nella finanza poi ha mollato tutto per girare il mondo. La mamma: «Dolore straziante»

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