GFVIP LA SEMIFINALE | ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN COLPO DI SCENA

Da bubinoblog 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, alle 21:30, su Canale 5, si svolge la semifinale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Durante l'episodio, la conduttrice entra nella casa del reality show, creando un momento inatteso per i concorrenti e il pubblico. La puntata si concentra sul percorso dei partecipanti e sulle eliminazioni finali che porteranno alla proclamazione del vincitore. La trasmissione si svolge in diretta e include anche interventi e commenti da parte di opinionisti.

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Venerdì 15 maggio, in prima serata su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Una  semifinale  piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio. Il televoto in corso tra  Raul Dumitras  e  Renato Biancardi  proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e  votazioni flash  decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare. Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto, Ilary Blasi   apre la Porta Rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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