Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha parlato apertamente del suo rapporto con Lucia Ilardo, confessando di provare emozioni contrastanti. Ha dichiarato di essere felice ma anche spaventato riguardo ai sentimenti che prova nei confronti della gieffina. La conversazione è avvenuta con Alessandra, alla quale Biancardi si è confidato senza riserve, rivelando il livello di coinvolgimento emotivo che sta vivendo dentro la casa.

Renato Biancardi ormai non si frena più al Grande Fratello Vip in merito al suo rapporto con Lucia Ilardo, alla gieffina sta dimostrando un grande interesse e parla tranquillamente dei sentimenti che prova per lei. In molti stanno dubitando del suo reale interesse dal momento che per quasi tutta la durata del reality ha cercato di tenerla a distanza. Il suo improvviso cambiamento ha insospettito anche la gieffina che non ha esitato nel dirgli che non si fida molto. A Lucia Ilardo sembra un po' strano che di punto in bianco lui si sia legato così tanto a lei. A Raul ha detto che ci sono alcune cose che non le tornano e non vuole farsi prendere in giro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Renato Biancardi si confida con Alessandra: “Lucia? Sono felice quanto spaventato”

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