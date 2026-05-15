Gastroenterologia AOUM eseguito intervento rivoluzionario su un paziente ora valutabile per il trapianto
Un intervento di gastroenterologia presso l’AOUM ha permesso di migliorare le condizioni di un paziente cirrotico affetto da encefalopatia epatica grave. Dopo l’intervento, il paziente ha recuperato la lucidità neurologica, rendendolo ora valutabile per un eventuale trapianto di fegato. La sua condizione precedente era caratterizzata da un progressivo deterioramento cognitivo, che aveva compromesso la possibilità di accesso a ulteriori cure.
Restituita a un paziente cirrotico, disorientato per deterioramento cognitivo da una grave forma di encefalopatia epatica, la lucidità neurologica necessaria ad accedere a ulteriori cure, rendendolo potenzialmente valutabile e idoneo al trapianto di fegato. Grazie a un approccio multidisciplinare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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