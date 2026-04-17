Il gas apre in calo a 42 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha aperto a 42 euro al megawattora, segnando una diminuzione rispetto alle quotazioni precedenti. La variazione si verifica in un periodo in cui si discute di un possibile accordo tra i produttori e i consumatori di gas. I mercati energetici continuano a monitorare attentamente le dinamiche di offerta e domanda, con il prezzo che resta sotto i livelli toccati negli ultimi mesi.

Apre in calo a 42 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. In vista di un accordo tra Usa e Iran nel fine-settimana per un " cessate il fuoco permanente ", secondo il presidente Donald Trump, i contratti future sul mese di maggio si mantengono sui minimi dallo scorso 2 marzo con un calo dello 0,96%.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di AmsterdamScende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il gas apre in rialzo sopra i 50 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam; Prezzo TTF Amsterdam: andamento dopo la guerra e influenza sul costo gas; TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a aprile 2026; Il gas apre in calo a 42 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. Il gas apre in calo a 42 euro al MWh sulla piazza Ttf di AmsterdamApre in calo a 42 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. In vista di un accordo tra Usa e Iran nel fine-settimana per un cessate il fuoco permanente, secondo il presidente Donald ... ansa.it Il gas apre in rialzo (+1,1%) sul mercato di AmsterdamAvvio in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. Il prezzo dei future Ttf, punto di riferimento per il... Avvio in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. Il prezzo dei future Ttf, punto di ... quotidiano.net Gas, Pichetto tranquillo e la verità sulle scorte La volatilità dei prezzi sul Ttf di Amsterdam rimane il principale "market mover", ma la pressione sugli approvvigionamenti fisici appare sotto controllo Verso un futuro sostenibile... facebook Il gas chiude in forte ribasso sotto i 43 euro al Ttf di Amsterdam. I future sul mese di maggio sotto ai livelli dello scorso 2 marzo #ANSA x.com