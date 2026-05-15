Garlasco nuova e clamorosa scoperta su Andrea Sempio I carabinieri l’hanno trovato

Le indagini sul caso di Garlasco si concentrano su documenti, verbali e atti delle prime inchieste condotte tra il 2016 e il 2017 riguardanti Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha riaperto un’indagine nei suoi confronti, collegandola all’omicidio di Chiara Poggi. Recentemente, i carabinieri hanno rinvenuto elementi che coinvolgono Sempio, portando alla sua nuova iscrizione nel registro degli indagati. La vicenda si concentra su dettagli emersi dai materiali investigativi di quegli anni.

Le nuove indagini sul caso Garlasco continuano a concentrarsi su documenti, verbali e atti delle prime inchieste svolte tra il 2016 e il 2017 su Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi mesi gli investigatori hanno acquisito nuovo materiale e verificato anche eventuali anomalie nella gestione di alcuni atti interni legati a quella fase investigativa. Tra gli approfondimenti svolti dagli inquirenti ci sono anche verifiche su documenti conservati negli uffici del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia. Proprio da queste attività sarebbero emersi fascicoli, bozze e annotazioni relative alla precedente inchiesta su Sempio, aperta ormai quasi dieci anni fa e poi archiviata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco News: Andrea Sempio è l'Unico Ki||er, ma era davvero Solo

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