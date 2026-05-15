Nelle indagini in corso sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi dettagli riguardanti Andrea, coinvolto nel caso. Un bigliettino scritto da Sempio sulla ex Federica riporta una frase che suggerisce paura nei confronti di un’eventuale azione da parte sua. La procura di Pavia prosegue con l’analisi di elementi che riguardano la sfera personale di chi è coinvolto nella vicenda, senza ancora formulare ipotesi definitive.

Emergono nuovi dettagli personali nelle indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, il caso avvenuto a Garlasco che vede oggi nuovamente sotto la lente degli investigatori Andrea Sempio. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti compaiono anche le dichiarazioni di una sua ex compagna, ascoltata dai carabinieri nell’ambito degli approfondimenti più recenti. La donna, indicata negli atti con il nome Federica, avrebbe avuto una relazione con Sempio durata circa tre anni, iniziata tra il 2014 e il 2015 dopo un incontro in un locale di Vigevano. La loro storia sarebbe proseguita anche nel periodo in cui, nel 2017, il nome di Sempio tornò al centro dell’attenzione investigativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il bigliettino di Sempio sulla ex Federica: «Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, il bigliettino di Sempio sulla ex Federica: «Aveva paura le facessi qualcosa»

Sullo stesso argomento

Garlasco: Andrea Sempio, l’ex fidanzata e l’appunto: «Aveva paura che le facessi qualcosa»C’è un’ex fidanzata nelle carte della procura che accusano Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

#garlasco Unpopular opinion Vorrei fare una considerazione su questo bigliettino scritto dal papà di Andrea e sull'intercettazione. Si sapeva che Chiara aveva staccato l’allarme alle 9:12. Mi viene quindi naturale pensare che, quando il padre dice Andrea era x.com

Garlasco, il bigliettino di Sempio sulla ex Federica: Si capiva che aveva paura le facessi qualcosaEmergono nuovi dettagli personali nelle indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, il caso avvenuto a Garlasco che vede oggi nuovamente sotto la lente degli investigatori ... ilgazzettino.it

Garlasco, il bigliettino di Andrea Sempio sull'ex ragazza: Si capiva che aveva paura le facessi qualcosaAndrea Sempio ha avuto una relazione di tre anni con una ragazza che è stata sentita dagli investigatori nell'ambito della nuova inchiesta su Garlasco ... virgilio.it