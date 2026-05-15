Con l’aumento dei costi legati ai viaggi e alle vacanze, molte persone cercano destinazioni che permettano di godersi il mare senza spendere troppo. Alcune località sono diventate mete popolari per chi desidera una fuga senza svuotare il portafoglio, offrendo spiagge belle e servizi accessibili. Questi luoghi sono scelti da chi vuole combinare relax e convenienza, anche in periodi di rincari. La selezione include destinazioni che sono diventate alternative più economiche rispetto alle mete tradizionali.

Quando viaggiare costa sempre di più, scegliere la meta giusta fa davvero la differenza. Non si tratta solo di risparmiare, ma di trovare luoghi che offrano ancora autenticità, mare bello e prezzi più umani rispetto alle destinazioni ormai sature. Ecco alcune mete di mare perfette oggi: meno scontate, spesso più economiche, e sorprendentemente ricche. Sozopol, Bulgaria – il fascino del Mar NeroSozopol è una di quelle destinazioni che non ti aspetti. Affacciata sul Mar Nero, è una delle città più antiche della Bulgaria e conserva un centro storico fatto di case in legno, vicoli stretti e un’atmosfera quasi sospesa nel tempo. Qui il mare è pulito, le spiagge sono ampie e dorate, ma soprattutto i prezzi restano sorprendentemente bassi: si può cenare con pochi euro e vivere una vacanza completa senza stress. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fuga dai rincari: 7 destinazioni da sogno

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