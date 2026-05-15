Friburgo-RB Lipsia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si gioca l’ultimo turno di Bundesliga con la sfida tra Friburgo e RB Lipsia. Il Friburgo cerca di conquistare il settimo posto, mentre il Lipsia, già sicuro del terzo, non ha più obiettivi in questa stagione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere. I pronostici indicano un match equilibrato, anche se il Lipsia dovrebbe avere un leggero vantaggio in virtù della posizione in classifica.

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Ultimo turno di Bundesliga e un Friburgo a caccia del settimo posto affronta un RB Lipsia ormai sicuro del terzo posto finale. I breisgau brazilianer intanto in attesa della storica finale di Europa League contro l’Aston Villa hanno perso ad Amburgo sprecando un ghiotto match poi visto il KO dell’Eintracht Francoforte. Il destino rimane nelle loro mani purché non vadano a pari punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Friburgo-RB Lipsia (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento RB Lipsia-St. Pauli (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiManca veramente poco al RB Lipsia per blindare il ritorno in Champions dopo un anno senza coppe europee, e la sfida odierna vede i sassoni impegnati... Pronostico Friburgo vs RB Lipsia – 16 Maggio 2026La sfida di Bundesliga tra Friburgo e RB Lipsia promette intensità e ritmo elevato. In programma il 16 Maggio 2026 alle 15:30 presso l’Europa-Park Stadion, ... news-sports.it Bundesliga, pari senza gol tra Lipsia e Friburgo. Crollano le bigSi chiude con poche emozioni e senza gol la sfida tra Friburgo e Lipsia, posticipo del sabato di Bundesliga. Cambia poco e nulla in testa alla classifica, entrambe guadagnano un punto e rimangono in ... tuttomercatoweb.com