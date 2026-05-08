Sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:30 si gioca la partita tra RB Lipsia e St. Pauli, valida per la giornata di campionato. La squadra di casa cerca di assicurarsi il ritorno in Champions League dopo un anno senza partecipazioni europee. La formazione ospite, invece, si presenta come una delle più a rischio in classifica. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già disponibili per chi desidera seguire da vicino l'incontro.

Manca veramente poco al RB Lipsia per blindare il ritorno in Champions dopo un anno senza coppe europee, e la sfida odierna vede i sassoni impegnati in casa contro il pericolante St. Pauli. I Roten Bullen hanno fallito il primo match point cadendo rovinosamente in casa del Leverkusen, contro una squadra determinata e ritornata prepotentemente in lotta per la Champions.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-St. Pauli (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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