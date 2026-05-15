Fratelli di Crozza Monologo | L' Italia tra crisi economica e corsa agli armamenti

Durante il suo monologo, Maurizio Crozza ha affrontato la situazione economica in Italia, sottolineando come i salari siano in calo e il potere di acquisto si riduca di conseguenza. Ha evidenziato che molte famiglie si trovano a dover fare i conti con una difficile realtà quotidiana, mentre si parla anche di una crescente attenzione verso gli investimenti militari. La sua analisi si concentra sulla relazione tra crisi economica e aumento della spesa militare nel Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui