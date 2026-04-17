Fratelli di Crozza monologo sulle uscite di Trump agli effetti su Meloni

Maurizio Crozza ha iniziato il suo monologo parlando delle recenti dichiarazioni di Donald Trump, concentrandosi sugli attacchi rivolti a vari esponenti politici e alle sue opinioni pubbliche. Ha analizzato le reazioni di alcuni leader italiani e le conseguenze politiche delle sue parole, evidenziando come queste uscite abbiano suscitato discussioni nei media e tra gli osservatori politici. Il comico ha poi commentato le possibili ripercussioni sulla scena internazionale.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza apre con un monologo che ripercorre le ultime uscite di Donald Trump, tra attacchi alla NATO, tensioni con il Vaticano e dichiarazioni sempre più estreme. Un flusso di interventi che finisce per riflettersi anche sul contesto italiano, incidendo — in modo intermittente — sulle posizioni della premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, monologo sulle uscite di Trump, agli effetti su Meloni #crozza #fratellidicrozza #dubai #crosetto #governo #italia #iran #bigmama #trump #guerra #meloni Notizie correlate Fratelli di Crozza, monologo: "Il rapporto tra Trump e Netanyahu sullo scenario mondiale"Maurizio Crozza analizza l’instabilità delle dinamiche geopolitiche tra gli interessi del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Fratelli di Crozza, monologo sulla comunicazione politica moderna tra una sinistra tradizionale e una moderna Giorgia MeloniMaurizio Crozza riflette sulla comunicazione politica moderna, confrontando la sinistra tradizionale e antiquata, tra bandiere e comizi ripetitivi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crozza-Piantedosi: Nessuni favoritismo, solo il curriculum… sempre il curriculum; Crozza su Trump e Netanyahu: Così tengono in scacco il mondo; Crozza-Crosetto: Non siamo una nazione, siamo un semaforo; Fratelli di Crozza, monologo: Il rapporto tra Trump e Netanyahu sullo scenario mondiale. Crozza-Trump, delirio di onnipotenza: Io sono GesùHo appena diviso le acque… e poi dicono che io non sono Gesù: è questa la battuta che sintetizza l’intero impianto dello sketch. Un Trump che si percepisce come onnipotente, circondato da ... affaritaliani.it Crozza su Trump e Meloni: Un acufene globale che rilancia la premierCrozza attacca Trump e analizza gli effetti sulla Meloni: il monologo a Fratelli di Crozza tra satira, politica e paradossi internazionali ... affaritaliani.it Fratelli di Crozza. . Crozza Piantedosi su Claudia Conte: "Mia moglie con quel "curriculum" dirigeva la Squadra Mobile" #fratellidicrozza #crozza #nove #satira #comedy #perte facebook