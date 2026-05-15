Fratelli di Crozza Monologo | Esuberi Electrolux e il cortocircuito del lavoro in Italia
Durante il suo monologo, Maurizio Crozza ha parlato degli esuberi annunciati da Electrolux e del potenziale rischio di migliaia di licenziamenti nel paese. Ha evidenziato come la vicenda coinvolga diversi stabilimenti produttivi e abbia sollevato preoccupazioni tra lavoratori e sindacati. Crozza ha anche menzionato le ripercussioni che questa situazione potrebbe avere sul settore industriale italiano. La discussione si concentra sulla crisi occupazionale e sulle sfide legate alla tutela dei posti di lavoro.
Maurizio Crozza pone l’attenzione sugli esuberi annunciati da Electrolux e dal rischio di migliaia di licenziamenti in Italia. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza pone l’attenzione sugli esub. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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