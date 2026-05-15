Francesca Manzini contro la Lucarelli | Sei pagata per parlare non strafare Selvaggia replica | Mi pagano pure poco per avere a che fare con te
Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha reagito pubblicamente. L'imitatrice romana ha criticato l'opinionista, accusandola di parlare troppo e di strafare, in risposta alle accuse ricevute in precedenza. Selvaggia Lucarelli ha replicato affermando che le viene pagato poco per avere a che fare con lei. La discussione tra le due donne si è sviluppata in modo acceso, con sfoghi e risposte dirette.
Francesca Manzini non ci sta. Dopo le critiche ricevute nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quando l'opinionista Selvaggia Lucarelli l'ha definita “vampiro emotivo ed emissario del caos”, l'imitatrice romana si è lasciata andare a un lungo sfogo in confessionale. Prima ha raccontato di. 🔗 Leggi su Today.it
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