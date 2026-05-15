Forza Italia | La tariffa puntuale è partita ma manca ancora il regolamento

I consiglieri regionali di Forza Italia, Pietro Vignali e Valentina Castaldini, si sono riuniti con i rappresentanti locali del partito per discutere di alcune questioni segnalate a Piacenza e nella regione. È stato riferito che la tariffa puntuale è stata avviata, ma ancora non è stato definito il regolamento che la regolerà. La discussione ha riguardato anche altre problematiche legate alle competenze regionali e locali.

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I consiglieri regionali di Forza Italia, il parmense Pietro Vignali e la bolognese Valentina Castaldini, si sono incontrati con i vertici piacentini del partito per fare il punto su una serie di problematiche segnalate a Piacenza e in Regione. Diversi i temi affrontati nel corso di una conferenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Tariffa puntuale, l'allarme di Confcommercio: "Costi raddoppiati per alcune aziende. Ma nei comuni vicini non è così"Il presidente Mambelli: "Per un ristorante la tariffa applicata a Cesena è pari a 10 euro al metro quadro, mentre a Ravenna raggiunge 20 euro". Elezioni comunali 2028, Fontana (Forza Italia): A Brescia si vince solo candidando un moderatoUn anno per scegliere il candidato sindaco del centrodestra e un altro anno per la campagna elettorale di Loggia 2028. Candidato che deve essere moderato e perché no, magari di Forza Italia. Ne è ... brescia.corriere.it Forza Italia Senigallia si pone oggi come un’avanguardia regionale sullo sportForza Italia, a Senigallia, ha lanciato una iniziativa molto concreta sullo sport. Abbiamo voluto segnare una netta discontinuità rispetto a scelte passate ed esprimere una visione nuova. Come lo abbi ... senigallianotizie.it Electrolux: 1.700 esuberi e chiusura di uno stabilimento in Italia. Sindacati in stato di agitazione reddit