Forte odore di hashish dal palazzo scatta il blitz e le manette | trovato anche un machete

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine sono intervenute in un edificio dopo aver rilevato un intenso odore di hashish provenire da un appartamento. Durante l'operazione, sono stati trovati un machete e della polvere da sparo all’interno di una cassaforte nella camera da letto, oltre a 60 grammi di hashish e una dose di cocaina. Sono state eseguite delle perquisizioni e sono state arrestate le persone coinvolte nell’immobile. L’intervento si è concluso con il sequestro della droga e degli oggetti trovati.

Aveva un machete e della polvere da sparo nella cassaforte della camera da letto, ma anche 60 grammi di hashish e una dose ci coca. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia nel suo appartamento di piazza Unità d’Italia a Pero nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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