Forbidden fruit 3 replica puntata 15 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 15 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, visibile in streaming sui canali di Mediaset. Nella puntata, il personaggio di Yildiz decide di accettare un’offerta di un’azienda alimentare che le propone un compenso di diversi milioni di euro. La scena si concentra sulla sua scelta e sulle implicazioni di questa decisione, mentre i personaggi continuano a muoversi tra i loro legami e le tensioni della trama.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 15 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz accetta l’offerta milionaria di un’importante azienda alimentare. Ender cerca di spiegare a Nadir che sarà molto difficile convincere Yildiz a sposarlo, ora che sta per diventare ricca e indipendente. Nadir, però, la ignora e le ordina di trovare una soluzione. Nel frattempo, Leyla conduce un medico nell’ufficio di Halit e gli chiede di confermare l’interruzione di gravidanza. Il medico, però, si rifiuta di mentire e rivela ad Halit che Leyla ha tentato di corromperlo per testimoniare il falso. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 124 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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