Forbidden fruit 3 replica puntata 15 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 15 aprile, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. Nella puntata replicata in streaming, si vede Yigit che si trova in discoteca, beve diversi drink e in seguito colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui Lila era uscita. La scena è stata registrata e resa disponibile sui canali ufficiali, consentendo agli spettatori di seguirla anche in differita.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna in discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila. Dopo un acceso confronto, Lila decide di accompagnare Yigit a casa per non farlo guidare da ubriaco. I due si addormentano insieme nell’auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino seguente, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di recuperare la figlia. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 80 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 15 aprile in streaming | Video Mediaset La Forza di una donna Anticipazioni Dal 15 al 20 dicembre:Nezir sorprende Bahar con una proposta di Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La forza di una donna 3, perché non va in onda oggi 6 aprile; Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata dell’8 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 9 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 15 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 15 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/realpolitik/lintervento-del-professor-mario-monti_F314088601028C02 - facebook.com facebook