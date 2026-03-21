Amici 2026 il serale | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Amici 2026 torna con il serale, portando in scena allievi, squadre, professori e giudici. La nuova edizione prevede diverse puntate in diretta streaming, con un cast composto da cantanti e ballerini che si sfidano tra loro. La durata e l'orario delle puntate sono stati annunciati, così come il numero totale di appuntamenti previsti nel calendario.

Amici 2026, il serale: allievi, squadre, giudici, giuria, cantanti, ballerini, concorrenti, professori, classe, durata, orario, a che ora inizia, quando finisce, cast, quante puntate e streaming. Inizia sabato 21 marzo 2026 il Serale di Amici di Maria De Filippi. L’ormai storico talent show giunto alla 25esima edizione. Dopo le selezioni delle scorse settimane, è ormai al completo la classe con i ballerini e i cantanti di quest’anno, che si daranno battaglia a suon di sfide per decretare il vincitore di quest’anno. Tante novità anche tra i giudici. In tutto sono 17 i concorrenti nel cast di Amici 2026. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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