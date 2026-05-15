Festival di Cannes 2026 | donne allo specchio

Al Festival di Cannes 2026, la locandina della 79ª edizione mostra due attrici note, Susan Sarandon e Geena Davis, raffigurate davanti a uno specchio. L’immagine mette in evidenza le due attrici, simbolo di un film che ha segnato un’epoca. La manifestazione si svolge quest’anno con numerosi eventi, proiezioni e incontri con il pubblico. La presenza delle attrici sulla locandina ha suscitato interesse tra gli appassionati, che aspettano di scoprire le novità del festival.

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X S e l’affiche della 79esima edizione ritrae due donne iconiche, Susan Sarandon e Geena Davis, protagoniste di Thelma e Louise, al terzo giorno di festival già contiamo due film che hanno al centro “donne che vissero due volte”: Parallel Tales di Asghar Farhadi, in concorso, e il film di apertura, la Vénus électrique di Pierre Salvadori, Aspettando Amarga Navidad di Pedro Almodóvar che passerà in concorso il 19 maggio per uscire immediatamente al cinema. Peter Jackson lascia la sua impronta a Cannes 2026, sul “Chemin d’etoiles” X Vertigo, il film di Alfred Hitchocock che nella versione italiana si intitola La donna che visse due volte, metteva in scena la “creazione” di un doppio, di un simulacro della donna amata (Kim Novak nei due ruoli), da parte del protagonista (James Stewart). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Festival di Cannes 2026: donne allo specchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mayhem in the Mountains | Thinking Tackle Alps Sullo stesso argomento Leggi anche: Festival di Cannes 2026: i 10 film più attesi Cannes tra conflitti, censura e nuove sfide: il cinema specchio del mondoIl palcoscenico della Croisette non è mai stato solo un luogo di celebrazione estetica, ma il termometro pulsante delle ferite e delle ambizioni del... Diane Kruger al Festival di Cannes 2026 incanta con un look fiabesco e una sognante cappa laterale di velluto verde | Vogue Italia x.com Ruth Negga al Festival di Cannes (14 maggio 2026) reddit Vincent Cassel con la fidanzata Narah Baptista a Cannes 2026: sorrisi in total black coordinato prima del bacio (spettacolare) davanti alla scalinataDue anni dopo il loro primo red carpet di coppia, Vincent Cassel e Narah Baptista al Festival di Cannes 2026 sono di nuovo i protagonisti innamorati della kermesse ... vogue.it Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di giovedì 14 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it