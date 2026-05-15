Festival della Giustizia Penale 2026 | tutti gli ospiti il programma e i temi che si affronteranno a Modena

Dal 14 al 17 maggio si svolge a Modena e provincia la settima edizione del Festival della Giustizia Penale. La manifestazione ha preso avvio ieri e durerà fino a domenica, con un programma che comprende incontri dedicati a vari aspetti del sistema giudiziario penale. Sono previsti interventi di esperti, professionisti e rappresentanti del settore legale, che discuteranno di temi legati alla giustizia, alle procedure penali e alle riforme in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È partita ieri 14 maggio la settima edizione del Festival della Giustizia Penale, in programma fino al 17 maggio tra Modena e provincia. Con il titolo “Difendere. L’innocente, il colpevole, i diritti”, il un confronto toccherà i temi più attuali del sistema giudiziario italiano, tra diritto di difesa, errori giudiziari e giustizia mediatica. L’ex pm Antonio Di Pietro sarà uno degli ospiti principali con un incontro sullo stato attuale della giustizia in Italia. Presenti anche Luciano Moggi, Sandro Sabatini e Massimo De Santis che – a vent’anni da Calciopoli – daranno uno sguardo anche sulla situazione del calcio italiano contemporaneo. Nel focus anche la vicenda di Garlasco con Gianluigi Nuzzi che affronterà i grandi casi di cronaca nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival della Giustizia Penale 2026: tutti gli ospiti, il programma e i temi che si affronteranno a Modena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Michel Platini ospite al Festival della giustizia penale Sullo stesso argomento Incontri, mostre e grandi ospiti: torna il Festival della Giustizia PenaleDal 14 al 17 maggio 2026 torna il Festival della Giustizia Penale, giunto alla sua settima edizione, confermandosi uno dei più importanti... Leggi anche: Lovers Film Festival, il più longevo d’Europa sui temi LGBTQI+: ospiti, programma e premi assegnati Oggi al Festival della giustizia penale a Modena ? x.com Festival della Giustizia Penale 2026: tutti gli ospiti, il programma e i temi che si affronteranno a ModenaDal 14 al 17 maggio a Modena: giustizia, Calciopoli, Uno Bianca e cronaca nera al Festival della Giustizia Penale ... ilfattoquotidiano.it Festival della giustizia penale, a Carpi si parla di diritto internazionaleLa giustizia internazionale a difesa delle vittime e la crisi del diritto internazionale come strumento per la risoluzione pacifica dei conflitti sono gli argomenti che saranno approfonditi nei due ap ... temponews.it I repubblicani della Louisiana eliminano una posizione eletta giorni prima che un esonerato dovesse assumere l'incarico reddit