Festa del Pulcino 2026 a Polverara

Dal 15 al 17 maggio si svolgerà a Polverara la seconda edizione della Festa del Pulcino 2026, un evento che si inserisce nel calendario delle manifestazioni del padovano. La festa rappresenta anche il momento conclusivo di un progetto che, nelle scorse settimane, ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo locale. L’evento non si limita a essere una semplice celebrazione, ma coinvolge diverse attività pensate per la comunità e i giovani del territorio.

?Festa del Pulcino 2026?Dal 15 al 17 maggio? 2ª edizione!Questa non è solo una festa!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?undefinedÈ il momento finale di un progetto che, in queste settimane, sta coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Polverara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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