Adorabile pulcino di dinosauro scoperto in Corea del Sud | lo hanno chiamato Dooly come un cartone animato

È stato scoperto in Corea del Sud il fossile di un piccolo dinosauro, risalente al Cretaceo medio, e gli esperti hanno deciso di chiamarlo Dooly, come un personaggio dei cartoni animati. La scoperta riguarda un adorabile “pulcino” di dinosauro rinvenuto in una formazione geologica della regione. La scoperta ha suscitato interesse tra gli studiosi e gli appassionati di paleontologia.

Il fossile di un piccolo dinosauro è stato trovato in una formazione geologica della Corea del Sud risalente al Cretaceo medio. Lo hanno chiamato Doolysaurus huhmini, in omaggio a un cartone animato molto popolare in Asia e a un paleontologo. È la prima volta che in Corea del Sud viene trovato un cranio di dinosauro. Il ricercatore Filippo Bertozzo spiega a Fanpage.it perché è un ritrovamento così prezioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Guarderemo lo sport come un cartone animato? Brasile e Corea del Sud hanno un accordo sul k-beautyCon un accordo tra i due paesi, i brasiliani potrebbero avere più facilmente accesso ai prodotti k-beauty.