FC 26 CALCIO TOTALE | L’EVOLUZIONE CHE CREA IL TUO CRUYFF PERSONALE

EA Sports ha lanciato “Calcio Totale”, un’innovazione che celebra la filosofia che ha rivoluzionato il calcio. L’evoluzione, denominata FC 26, permette di personalizzare il proprio stile di gioco e creare un giocatore che rappresenti il proprio modo di calcare il campo. L’introduzione mira a offrire un’esperienza più coinvolgente e dettagliata, rispecchiando le caratteristiche di un calciatore ideale. La novità si inserisce nel quadro delle funzionalità aggiornate dei giochi di simulazione calcistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui