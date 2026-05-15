FC 26 CALCIO TOTALE | L’EVOLUZIONE CHE CREA IL TUO CRUYFF PERSONALE
EA Sports ha lanciato “Calcio Totale”, un’innovazione che celebra la filosofia che ha rivoluzionato il calcio. L’evoluzione, denominata FC 26, permette di personalizzare il proprio stile di gioco e creare un giocatore che rappresenti il proprio modo di calcare il campo. L’introduzione mira a offrire un’esperienza più coinvolgente e dettagliata, rispecchiando le caratteristiche di un calciatore ideale. La novità si inserisce nel quadro delle funzionalità aggiornate dei giochi di simulazione calcistica.
Il sogno di ogni esteta del pallone. EA Sports ha rilasciato l’Evoluzione “Calcio Totale”, un tributo alla filosofia che ha cambiato la storia dello sport. Questa sfida permette di prendere un trequartista e trasformarlo in un genio assoluto, portando ai massimi livelli le stelle abilità e il piede debole. Ecco come dare vita alla visione di Johan Cruyff nel tuo club. Dimenticate i piccoli potenziamenti: “Calcio Totale” è un’opera di ingegneria tattica. Al costo di 125.000 crediti, questa Evoluzione applica upgrade massicci a ogni singola statistica offensiva, trasformando un giocatore tecnico in un predatore immarcabile da 93 OVR. Se hai un giocatore con 1 stella di piede debole o di mosse abilità, questa sfida lo porterà istantaneamente nell’élite del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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