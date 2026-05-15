Il progetto cinematografico dei Fantastici 4 continua a cambiare, con il sequel di Gli Inizi che sembra aver perso il regista Matt Shakman. La produzione del film Marvel, previsto come parte della nuova fase, si trova ora a dover individuare un nuovo regista. Mentre le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso, non si conoscono ancora dettagli sui nomi coinvolti per dirigere il prossimo capitolo dedicato alla Prima Famiglia. La scelta del regista rappresenta un passaggio chiave per il futuro del progetto.

Il futuro della Prima Famiglia Marvel non è mai stato così incerto. Mentre i Fantastici 4 si preparano a tornare sul grande schermo in Avengers: Doomsday, il sequel diretto de I Fantastici 4: Gli Inizi sembra aver appena perso un pezzo fondamentale del suo puzzle creativo. La notizia, diffusa dall’insider Jeff Sneider, è che Matt Shakman non tornerà alla regia per il secondo capitolo della Prima Famiglia. Il motivo è ormai ufficiale: il regista è stato ingaggiato da 20th Century Studios per dirigere un nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie, con Josh Friedman alla sceneggiatura. Il dettaglio che rende la cosa ancora più significativa è che Friedman aveva co-sceneggiato proprio I Fantastici 4: Gli Inizi, il che significa che il sequel perde in un colpo solo sia il regista che parte del team creativo originale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Fantastici 4: il sequel perde Matt Shakman, chi dirigerà il prossimo film Marvel?

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