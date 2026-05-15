Una famiglia si trova coinvolta in una disputa legale riguardante l’affidamento dei figli. Un rappresentante legale ha dichiarato che le decisioni sul loro percorso educativo devono essere prese esclusivamente dai genitori, escludendo eventuali affidamenti o adozioni. La famiglia si trova in una località boschiva, e le questioni legali sono al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge l’intera situazione familiare. La vicenda si sviluppa nel rispetto delle norme vigenti, senza ulteriori dettagli pubblici sui soggetti coinvolti.

“Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori”, ha dichiarato il legale, spiegando di aver avuto anche un confronto con la tutrice e la curatrice dei bambini. Un incontro definito “cordiale e fruttuoso”, che sembra segnare un allentamento delle tensioni emerse nelle scorse settimane tra la famiglia e i servizi sociali durante il precedente mandato difensivo. Pillon ha descritto Nathan e Catherine come “persone squisite” che, pur segnate dalla sofferenza per la separazione dai figli, continuano a mantenere “grande dignità e lucidità”. L’avvocato ha inoltre riferito che la madre avrebbe incontrato i bambini nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Pillon: "Esclusi affidamento o adozione dei bimbi. Nathan e Catherine persone squisite"

Parla il quinto legale di Cate Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon: Per difendere Nathan e Catherine non userò la politica - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2026/0… #bosco #famiglianelbosco #Nathan #Catherine #Pillon @DiarkosE x.com

Famiglia nel bosco: Pillon, 'escluso affidamento o adozione dei bimbi' reddit

Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon: Escluse ipotesi di affidamento o adozione per i tre bimbiPALMOLI Giornata di incontri per Nathan e Catherine, radiosi come non li si vedeva da tempo. La coppia anglo-australiana in mattinata ha abbracciato i tre bambini fuori dalla casa famiglia ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Simone Pillon incontra Nathan e Catherine: Escludo affidamento o adozionePrimo incontro tra il nuovo legale Simone Pillon e la famiglia nel bosco: avviato il confronto sul caso dei tre minori allontanati e sulle prossime mosse difensive. notizie.it