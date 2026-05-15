Famiglia nel bosco Pillon | Esclusi affidamento o adozione dei bimbi

Da imolaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia si trova coinvolta in una disputa legale riguardante l’affidamento dei figli. Un rappresentante legale ha dichiarato che le decisioni sul loro percorso educativo devono essere prese esclusivamente dai genitori, escludendo eventuali affidamenti o adozioni. La famiglia si trova in una località boschiva, e le questioni legali sono al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge l’intera situazione familiare. La vicenda si sviluppa nel rispetto delle norme vigenti, senza ulteriori dettagli pubblici sui soggetti coinvolti.

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“Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori”, ha dichiarato il legale, spiegando di aver avuto anche un confronto con la tutrice e la curatrice dei bambini. Un incontro definito “cordiale e fruttuoso”, che sembra segnare un allentamento delle tensioni emerse nelle scorse settimane tra la famiglia e i servizi sociali durante il precedente mandato difensivo. Pillon ha descritto Nathan e Catherine come “persone squisite” che, pur segnate dalla sofferenza per la separazione dai figli, continuano a mantenere “grande dignità e lucidità”. L’avvocato ha inoltre riferito che la madre avrebbe incontrato i bambini nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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