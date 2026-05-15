Il ministro della Famiglia ha commentato la vicenda di una famiglia che si trova nel bosco, criticando le decisioni dei giudici e dei servizi sociali relative all’allontanamento di una bambina. Ha affermato che la bambina ha manifestato problemi di salute e ha espresso preoccupazione per il modo in cui sono stati gestiti i provvedimenti. La dichiarazione arriva dopo che le autorità hanno disposto l’allontanamento della minore, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e critici delle scelte adottate.

“Genitorialità amputata con una particolare gravità nei confronti della madre”, questo il giudizio di Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità in merito alla vicenda della famiglia nel bosco. Inoltre, ha sottolineato le condizioni di salute della bimba “è stata male” chiedendosi se tutto sia stato valutato sufficientemente. Famiglia nel bosco, le parole del ministro Roccella Magistratura e servizi in difficoltà Famiglia nel bosco, come sta la bambina Famiglia nel bosco, le parole del ministro Roccella Intervenuta ai microfoni di Ping Pong, trasmissione in onda su Rai Radio1, il ministro Roccella ha evidenziato che “allontanare i bambini dalla famiglia è qualcosa che va fatto veramente in casi estremamente gravi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, ministra Roccella critica giudici e servizi per l'allontanamento: "La bimba è stata male"

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