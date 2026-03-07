Famiglia del bosco ministro Roccella | L’allontanamento va sospeso

Il ministro Roccella ha chiesto di sospendere l’allontanamento di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, definendo l’esperienza come “terribile”. L’avvocata Danila Solinas, che rappresenta i due coinvolti, ha commentato la situazione senza dettagli sulle motivazioni legali o sui procedimenti in corso. La vicenda riguarda il caso familiare legato a una famiglia del bosco.

“È stato terribile”. L’avvocata Danila Solinas, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, non usa giri di parole per descrivere quello che è successo ieri sera alla casa famiglia di Vasto dove era ospitata la madre dei “bimbi del bosco”, allontanata dalla struttura protetta in seguito all’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila. Alle 21.20 del 6 marzo, la donna ha lasciato la struttura e i suoi bambini. “Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L’assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini”, le parole della legale. Sull’argomento è intervenuta anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

