Export e Dogane Iniziative per le imprese

Due iniziative sono state avviate per le aziende delle province di Pistoia e Prato che vogliono entrare per la prima volta nei mercati esteri o rafforzare le loro attività internazionali. Le iniziative sono rivolte alle imprese interessate a conoscere meglio le procedure di export e a comprendere le normative doganali. Le aziende potranno partecipare a incontri informativi e ricevere supporto pratico per affrontare le sfide legate alla vendita e alla distribuzione all’estero. Le attività sono promosse da enti pubblici e associazioni di categoria.

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Due opportunità dedicate alle imprese delle province di Pistoia e di Prato che desiderano approcciarsi per la prima volta ai mercati esteri o consolidare la propria presenza internazionale. Il 19 e il 20 maggio si terranno due iniziative gratuite e specialistiche, "studiate - spiega la Camera di commercio (foto, la presidente Dalila Mazzi) - per offrire strumenti pratici, assistenza doganale e orientamento personalizzato. Una è l’evento ’Incontra il Team Export Front Desk’ dedicato a incontri personalizzati con esperti martedì 19 (ore 10-17) alla sede di Prato in collaborazione con l’ Agenzia Ice (Istituto per il Commercio con l’Estero). I... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Export e Dogane. Iniziative per le imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Import Export Business in 2026 – Complete Beginner to Pro Guide Sullo stesso argomento Leggi anche: Ordini in calo e allarme export: le previsioni di Confindustria per le imprese del territorio Export e dogane, iniziative per le imprese con Cciaa Prato-PistoiaDue opportunità dedicate alle imprese delle province di Pistoia e di Prato che desiderano approcciarsi per la prima volta ai mercati esteri o consolidare la propria presenza internazionale. (ANSA) ... ansa.it Nuovo export digitale obbligatorio dal 2 dicembreL’Agenzia delle Dogane ha confermato la fine del periodo transitorio e l’obbligo di utilizzo dal 2 dicembre delle nuove modalità dichiarative per l’esportazione e il transito. Viene così completato il ... ipsoa.it