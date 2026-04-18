Ordini in calo e allarme export | le previsioni di Confindustria per le imprese del territorio

L'industria locale attraversa un periodo di rallentamento, con un calo degli ordini e una diminuzione delle prospettive di export. Secondo le previsioni di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2026, le imprese del territorio si trovano ad affrontare un quadro segnato dall'incertezza, con dati contrastanti provenienti dai principali distretti industriali. La cautela predomina tra le aziende, che osservano con attenzione l'andamento dei mercati.

L'industria locale rallenta e guarda ai prossimi mesi con estrema cautela. Le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2026 delineano uno scenario dominato dall'incertezza, con segnali contrastanti che arrivano dai principali distretti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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