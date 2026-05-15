Un ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha condiviso una dedica speciale per Javier Martinez, il pallavolista argentino tra i più noti della stagione. Durante il reality, Martinez ha instaurato relazioni significative con altri partecipanti, tra cui Helena Prestes, con la quale ha vissuto momenti di intimità e complicità. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, contribuendo a definire i rapporti instaurati durante il soggiorno nella casa.

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello 2024. In quel frangente, il pallavolista argentino ha trovato l'amore al fianco di Helena Prestes e stretto importanti legami d'amicizia. Nel corso delle ultime ore, un ex gieffino ha voluto fare una dolce dedica al 31enne di Cordoba. Scendendo nei dettagli, Mattia Fumagalli ha postato un nuovo post nel suo profilo Instagram con alcune foto scattate nelle ultime settimane. In alcune, il maestro di sci compare in compagnia di Javier Martinez. L'uomo ha allegato il tutto con la seguente dedica: "Un mese che ne vale 12. Momenti d'oro." L'ex gieffino e l'ex schiacciatore della Terni volley academy si sono particolarmente avvicinati grazie al trasferimento di quest'ultimo a Lecco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino e la dolce dedica per Javier Martinez: “Momenti d’oro”

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Helena Prestes lontana da Javier Martinez arriva una dolce gesto per l’ex gieffino

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