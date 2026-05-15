Ex Cotoniere ad Angri | ragazzini a spasso sui tetti la segnalazione di una cittadina

Una cittadina ha segnalato la presenza di giovani che passeggiano sui tetti delle ex Cotoniere ad Angri. La zona, spesso frequentata da ragazzi, necessita di interventi per garantire la sicurezza e prevenire eventuali incidenti. La presenza di minori in quell’area è frequente e si ripete spesso, portando a richieste di intervento alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali azioni in corso o pianificate per mettere in sicurezza l’area.

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