Ex Cotoniere ad Angri | ragazzini a spasso sui tetti la segnalazione di una cittadina
Una cittadina ha segnalato la presenza di giovani che passeggiano sui tetti delle ex Cotoniere ad Angri. La zona, spesso frequentata da ragazzi, necessita di interventi per garantire la sicurezza e prevenire eventuali incidenti. La presenza di minori in quell’area è frequente e si ripete spesso, portando a richieste di intervento alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali azioni in corso o pianificate per mettere in sicurezza l’area.
Molto spesso si aggirano ragazzini sui tetti delle ex Cotoniere, oltre che responsabilizzare i ragazzi, l’area andrebbe messa in sicurezza onde evitare che qualcuno si faccia male.Lo denuncia a mezzo social una cittadina di Angri, preoccupata per i minori che passeggiano sui tetti della struttura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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