Sanità Siaarti | Sui social contrapposizioni inappropriate tra professionisti e specialità

Recentemente, un rappresentante della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva ha commentato le modalità di discussione sui social media, sottolineando come si siano spesso verificati confronti inappropriati tra professionisti e specialità diverse. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si registra una crescente presenza di discussioni online legate al settore sanitario, spesso caratterizzate da toni accesi e mancanza di rispetto tra le parti coinvolte.

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), "in riferimento a recenti affermazioni diffuse sui social media da una collega, specialista in Medicina interna e direttrice di un pronto soccorso privato di Roma", si discosta "con fermezza" da contenuti che ritiene "inappropriati, divisivi e non coerenti con i principi di una corretta comunicazione sanitaria". In particolare, la Siaarti in una nota esprime "preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche circolate nelle ultime ore, che denigrano categorie di colleghi - tra cui i cosiddetti medici 'gettonisti' - con affermazioni generiche e non fondate su evidenze.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Siaarti: "Sui social contrapposizioni inappropriate tra professionisti e specialità" Notizie correlate Sanità, Parma (Pd): “Personale dei Pronto soccorso, aumenti fino a 340 euro. Investiamo sui professionisti"La consigliera regionale Alice Parma (Pd): "Difendere e rafforzare la sanità pubblica resta una priorità e passa anche da scelte come questa" “Un... Vita quotidiana in Russia ai tempi del blocco internet: tra taxi che perdono la strada, controlli a campione sui cellulari e ironia sui socialCome si vive in Russia al tempo del blocco internet relativo a siti stranieri e ai principali servizi di messaggistica Whatsapp e Telegram? La...